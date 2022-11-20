أنقرة (زمان التركية) – تم الإعلان عن اعتقال 5 أشخاص في بلغاريا يزعم أنه على علاقة بالتفجير الذي وقع في منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول، من بينهم كرديان من أصول سورية وثلاثة يحملون جنسية مولدوفا.

وكشفت النيابة العامة البلغارية أن الاعتقالات جاءت ضمن حملة أمنية شنتها القوات الخاصة بالتعاون مع المسؤولين الأمنيين الأتراك.

وأوضحت النيابة البلغارية في بيان أن المعتقلين متهمون بتهريب الأشخاص ودعم الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة إسطنبول، مفيدة أن المعتقلين يتولون تهريب الأشخاص على الحدود.

وأضاف البيان، أن المعتقلين الخمسة سيمتثلون أمام القضاء، وسط مطالبات بسجنهم عقب الانتهاء من فترة الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى احتمالية اتخاذ إجراء مختلف تجاه سيدة ضمن المعتقلين نظرًا لسوء حالتها الصحية.

وذكرت النيابة البلغارية أن السلطات التركية تقدمت بطلب لتسليمها بعض هؤلاء المعتقلين بزعم ارتباطهم بالتفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم.

وكان شارع الاستقلال في منطقة تقسيم قد شهد في الثالث عشر من الشهر الجاري، انفجار قنبلة أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.

وعقب التفجير تمكنت قوات الأمن التركية من اعتقال منفذة الهجوم التي تبين أنها تدعى إلهام البشير وتحمل الجنسية السورية.

واعتقلت قوات الأمن التركية العديد من الأشخاص بحجة ارتباطهم بالتفجير الإرهابي.

من جانبه نشر وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، تغريدة عبر تويتر أعلن خلالها مغادرة 71 من مصابي الحادث المستشفى ومواصلة 8 آخرين للعلاج مشيرًا إلى وضع مصابين داخل وحدة العناية المركزة.