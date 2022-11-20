أنقرة (زمان التركية) – أدانت تركيا تجربة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، أجرتها دولة كوريا الشمالية، وقالت إنها تؤدي لمزيد من التوتر في المنطقة.

قال بيان صادر عن وزارة الخارجية إن تركيا تدين العدد المتزايد من تجارب الصواريخ الباليستية منذ بداية العام، بما في ذلك تجربة القذائف التسيارية العابرة للقارات، التي أجرتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في 18 تشرين الثاني / نوفمبر.

وأضاف البيان: “نحن قلقون على السلام والاستقرار الإقليميين، من الآثار السلبية المحتملة لهذا الموقف غير المسؤول لكوريا الشمالية، والذي تواصله رغم كل التحذيرات الدولية. وندعو كوريا الشمالية إلى الامتثال لالتزاماتها ذات الصلة الناشئة عن معايير الأمم المتحدة، والامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة”.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات في الشرق في الساعة 10: 18 صباحًا بالتوقيت المحلي.

كما أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنه في الساعة 11: 23 صباحًا بالتوقيت المحلي، قُدر أن الصاروخ سقط داخل المنطقة اليابانية الخاصة.

الصاروخ الذي ظل في الجو لمدة 69 دقيقة وصل إلى ارتفاع 6 آلاف كيلومتر، وبلغ مداه نحو الف كيلومتر.

وعقدت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية اجتماعًا طارئًا في قمة أوبك بعد إطلاق الصاروخ من قبل كوريا الشمالية، وبحضور رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، وكمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك سو.

وأكد الزعيم الشمالي كيم جونغ أون، الذي وقف لأول مرة مع ابنته البالغة من العمر 12-13 عامًا أمام العالم في أثناء اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات، أن الصاروخ وصل إلى مدى أقصاه 6 آلاف و40 كيلومترًا، وأن الصاروخ انطلق من مسافة 999.2 كيلومترًا باتجاه المياه المفتوحة لبحر الشرق.