(زمان التركية)-شن الجيش التركي نحو 20 غارة جوية على سوريا والعراق، وأعلنت وزارة الدفاع التركية قصف “قواعد الإرهابيين”، وقالت معلومات إن هناك قتلى جراء الغارات.

قال البيان الصادر عن وزارة الدفاع إن “العملية الجوية المخلب-السيف نفذت في مناطق يستخدمها الإرهابيون كقواعد”. وجاء في البيان أن “العملية تنفذ بما يتماشى مع حقوق الدفاع عن النفس الناشئة عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، من أجل القضاء على الهجمات الإرهابية ضد تركيا من شمال العراق. ولضمان أمن الحدود والقضاء على الإرهاب من مصدره”.

قالت وزارة الدفاع على تويتر: “أعشاش الإرهاب تدمر بالضربات المباشرة! ”

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في بيان، إن “الملاجئ والمخابئ والكهوف والأنفاق والمستودعات التابعة للإرهابيين قد دمرت بنجاح كبير” وأشار إلى أن “القصف والتدمير لم يستهدف سوى الإرهابيين والمباني التابعة للإرهابيين، ودمرت ومخابئ وكهوف الإرهابيين على رؤوسهم”.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، فرهاد الشامي، في بيان على تويتر أن كوباني تعرضت للقصف.

من ناحية أخرى، زعمت منظمة حقوق الإنسان السورية ومقرها لندن، مقتل ستة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وستة جنود سوريين في 20 غارة جوية على الأقل نفذتها القوات المسلحة التركية في المنطقة.

والقت الحكومة التركية باللوم على حزب العمال الكردستاني في التفجير الذي وقع في إسطنبول الأسبوع الماضي. رفضت وحدات حماية الشعب، التي تشكل العمود الفقري الرئيسي لحزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية، المزاعم بأن لها علاقة بالهجوم.