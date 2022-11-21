أنقرة (زمان التركية) – صافح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد 9 سنوات من القطيعة، على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر.

لقاء أردوغان والسيسي جاء ضمن حفل الاستقبال الذي أقامه أمير قطر الشيخ تميم بن حامد آل ثاني للقادة في الدوحة.

وظهر الزعيمين في صورة لهما يبتسمان.

ويعد اللقاء بين أردوغان والسيسي، أعلى مستوى تواصل يتم بين البلدين منذ 9 سنوات.

وتوجه الرئيس أردوغان إلى العاصمة الدوحة بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حامد الثانسي.

وكان في استقبال أردوغان في قطر، صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب القطري ومحمد مصطفى جوكسو سفير تركيا في الدوحة.

يذكر أنه بعد عام 2013، استخدم أردوغان تصريحات قاسية ضد السيسي الذي تولى الرئاسة. أردوغان، الذي حضر الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2019، لم يحضر حفل العشاء حتى لا يكون على نفس الطاولة مع السيسي في برنامج العشاء الرسمي.

وافتتحت مساء الأحد فعاليات أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط حضور بارز لقادة عرب ومشجعي كرة القدم، التي تقام في الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل.