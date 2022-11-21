أنقرة (زمان التركية) – حصل نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA)، أنيس كانتر، على جائزة أفضل مواطن أمريكي.

الجائزة التي تمنحها قناة “فوكس” الأمريكية، تعد واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في أمريكا.

وحصل كانتر على الجائزة، نظرًا لجهوده في إحلال السلام في جميع أنحاء العالم ودفاعه عن جميع الضحايا على حساب حياته المهنية.

وقوبلت كلمة أنيس كانتر في الحفل الذي حضره ضيوف مميزون، بالتصفيق مرارًا وتكرارًا، وانفجرت الأجواء العاطفية في القاعة.

وقال كانتر، الذي حصل على الجائزة، “لا أستطيع أن أشكركم بما فيه الكفاية، أنا سعيد حقًّا ويشرفني أن أكون هنا”.

وفي الخطاب الذي القاه كانتر، شارك ذكرى له عندما كان صغيرًا، وقال إنه لا يمكن أن ينساها أبدًا، وذكر انه: “كانت المشاعر المعادية للغرب شائعة جدًّا في تركيا. عندما كنت طفلًا، أعطاني أصدقائي علمًا أمريكيًّا لأحرقه، أخبرني أصدقائي أن الأمريكيين سيئون للغاية ويجب أن أكرههم. تركت العلم وذهبت على الفور إلى والدتي وأخبرتها بالقصة. وقالت لي أمي: لن أخبرك بما يجب أن تفعله، لكن لا تكره أبدًا في حياتك، خاصة الأشخاص الذين لا تعرفهم”.

يذكر أنه بعد أن أصبح كانتر مواطنًا أمريكيًّا، ارتقى بنشاطه إلى آفاق جديدة وأضاف كلمة “فريدوم”، التي تعني “الحرية”، إلى لقبه ،وأوضح نجم دوري السلة الأمريكي أن سبب رغبته في كتابة “فريدوم” على ظهر قميصه هو “لتذكير كل طفل في أمريكا بأنهم يعيشون في أفضل مكان في العالم”.