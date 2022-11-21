أنقرة (زمان التركية) – طالب حزب الشعوب الديمقراطي ذو الغالبية الكردية في تركيا، بضرورة وقف الغارات الجوية التركية على العراق وسوريا، في أسرع وقت ممكن.

المجلس التنفيذي المركزي لحزب الشعوب الديمقراطي، أصدر بيانًا بشأن الغارات الجوية للجيش على الحدود مع سوريا والعراق.

قال البيان إن حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تقود البلاد يومًا بعد يوم إلى مستنقع كبير.

وأضاف البيان: “تم إسقاط قنابل على أراضي شمال وشرق سوريا الليلة الماضية، بحجة الرد على الهجوم الذي شهده شارع الاستقلال، والذي اتضح أنه فخ مظلم. التهديد الأمني الرئيسي هم من يريدون تحقيق طموحاتهم بقولهم -في السابق- إنه يمكن إطلاق صاروخين من الجانب الآخر -واستخدام ذلك كذريعة- ومن ثم شن الحرب”.

وأشار البيان إلى أنه “هجمات الاحتلال -التركي- على عفرين ومناطق كردية أخرى في السابق حولت المناطق المحتلة إلى مساحات لداعش وفصائله، ولم تكن الهجمات لتأمين الحدود كما تزعم الحكومة بل على العكس من ذلك تزيد التهديدات والأخطار ضد تركيا”.

وأكد البيان أنه ليس الأكراد هم من يشكلون خطرًا على تركيا، بل داعش وتنظيماته المنبثقة عنه التي تزدهر في مناطق الأكراد المحتلة.

كما ذكر البيان أن “حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، غير القادرة على حكم البلاد وتحاول إطالة أمد حياتها باستراتيجية الضغط الداخلي والصراع من خلال تحميل عبء الأزمة الهيكلية الكبرى على الشعب، تدفع بالبلاد إلى مستنقع كبير يوما بعد يوم”.

ودعا البيان الدوائر الديمقراطية الوطنية والدولية ومعارضي الحرب، لإدانة هذا الهجوم ورفع أصواتهم ضد هذا الهجوم الجائر.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ألمح إلى أنه يمكن الدفع بقوات برية للمشاركة في العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا وشمال العراق.