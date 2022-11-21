أنقرة (زمان التركية) – ضبطت قوات الأمن التركية في أرزينجان 25 كيلوجرام من المخدرات داخل سيارة تمكنت من إيقافها بعد ملاحقتها لفترة طويلة للاشتباه في نقلها للمخدرات.

على إثر ذلك تم اعتقال ثلاثة أشخاص كانوا على متن السيارة.

المعتقل الأول هو ديار بنجول، نجل شقيق رئيس شعبة حزب العدالة والتنمية ببلدية كارليوفا فيصي بينجول ورئيس شعبة الحزب ببلدة كارليوفا إلياس بينجول.

وكان المشتبه به الآخر هو سردار دمير، نجل رئيس شعبة حزب الحركة القومية ببلدة كارليوفا شوكت دمير.

وكشفت التحقيقات أن سردار دمير يعمل أيضًا في وقف التضامن الاقتصادي التابع لمكتب محافظ بلدية كارليوفا.

هذا وتم إحالة المشتبه بهم الثلاثة إلى محكمة الصلح والجزاء المناوبة عقب الانتهاء من إفادتهم، حيث قضت النيابة بحبسهم.

وتشير تقارير رسمية إلى انتشار المخدرات في تركيا، وتتهم المعارضة قيادات في حزب العدالة والتنمية الحاكم بالتورط في تسهيل تجارة المخدرات.