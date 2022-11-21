أنقرة (زمان التركية) – سجل هداف نادي فنربخشه التركي ونجم المنتخب الإكوادوري، إينر فالنسيا، انطلاقة رائعة لمنتخبه خلال كأس العالم لكرة القدم في قطر، حيث أهدى منتخبه ثلاثة أهداف.

وخلال المباراة الافتتاحية التي جمعت بين المنتخب القطري والمنتخب الإكوادوري استهل المنتخب الأمريكي الجنوبي التهديف في الدقيقة الثالثة عبر فالنسيا، غير أن حكم المباراة قام بإلغاء الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الرابعة عشر نجح فالنسيا في اكتساب ضربة جزاء لصالح منتخب بلاده بعدما أسقطه حارس المنتخب القطري أرضا. وتمكن فالنسيا من تسديد ضربة جزاء داخل شباك المنتخب القطري ليسجل بهذا أول أهداف البطولة.

وعزز فالنسيا تقدم منتخب بلاده بهدف ثاني في الدقيقة الحادية والثلاثين، بتسديدة رأسية لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الإكوادوري بهدفين نظيفين ويقتنص أول ثلاث نقاط له ضمن دوري المجموعات.