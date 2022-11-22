أنقرة (زمان التركية) – بعد مرور 50 عاما على رحيله، تكشّفت تفاصيل جديدة حول سبب وفاة نجم هوليود وأسطورة الفنون القتالية، بروس لي.

وكان الممثل الأمريكي قد رحل عن عالمنا في العشرين من يوليو/ تموز عام 1973 عن عمر يناهز 32 عاما.

ذكرت تقرير الطب الشرعي آنذاك، أن سبب وفاة بروس لي يرجع إلى الإصابة بتضخم المخ وهو ما يعكسه استخدامه لمسكن يدعى Equagesic.

ومؤخرا زعمت دراسة أجراها خبراء بأمراض الكلى أن سبب تضخم المخ أو ما يعرف بالوذمة الدماغية، قد يكون نابعا من انخفاض تركيز الصوديوم بالدم. أي أنه من المحتمل أن كم السوائل التي كان بروس لي يستهلكها لم تتحملها الكلى بالأخذ في عين الاعتبار احتسائه للماء والحشيش قبيل وفاته، وهو ما يؤدي إلى تضخم المخ، نظرا لارتباط تضخم المخ بانخفاض تركيز الصوديوم في الدم.

من جانبها أفادت زوجة بروس لي، ليندا لي، أن الممثل الأمريكي كان يتبع حمية غذائية ترتكز على السوائل كعصير التفاح والجزر حتى وفاته.

واللافت في الأمر أن تصريح ليندا هذا يدعم نظرية الخبراء الذين يرون أن سبب وفاة بروس لي يرجع إلى خلل في وظائف الكلى.

وعلى الرغم من أن هذه الدراسة تنهي الغموض المرتبط بوفاة بروس لي فإن البعض لايزالون يعتقدون أن العصابات الصينية هي المسؤولة عن وفاة بروس لي، في حين يزعم البعض أن حبيبته قامت بتسميمه بدافع الغيرة. ويرى البعض أن وفاة بروس لي نابعة من تعرضه لضربة شمس.