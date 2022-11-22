أنقرة (زمان التركية) – اقترضت وزارة الخزانة والمالية في تركيا مليار و919.5 مليون ليرة في مزاد سندات الخزانة الذي عقد الاثنين.

في المناقصة، طرحت الوزارة أول إصدار للسندات الحكومية المفهرسة بالليرة التركية (TLREF) لأجل استحقاق 4 سنوات (1274 يومًا) مع مدفوعات كوبون ربع سنوية.

وبلغت نسبة الفائدة الدورية على العطاء 4٪.

وفي المناقصة، بلغ العطاء الاسمي 2 مليار 920 مليون ليرة، وبلغت المبيعات الاسمية 1 مليار 425 مليون ليرة وصافي المبيعات 1 مليار 319.5 مليون ليرة.

وفي المناقصة تم استلام 811 مليون ليرة عرضا من صناع السوق، وبيع 600 مليون ليرة لهذا القطاع.

وهكذا، فإن الخزينة تدين للسوق بمليار و919.5 مليون ليرة.