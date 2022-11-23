أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء، أن الجيش التركي قصف ما يقرب من 500 هدف كردي في العراق وسوريا بغارات جوية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن أكار قوله “حتى الآن تم قصف 471 هدفا وتم تحييد 254 إرهابيا في العملية”.

وبدأ الجيش التركي يوم الأحد سلسلة الغارات الجوية في إطار عملية السيف-المخلب.

من جهته، هدد الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء بشن عملية برية في سوريا “بالدبابات والجنود” في تحد للضغط الدولي على عدم القيام بذلك.

وجاءت الغارات الجوية التركية في أعقاب تفجير في إسطنبول يوم 13 نوفمبر / تشرين الثاني، أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81.

ألقت تركيا باللوم في الهجوم على وحدات حماية الشعب الكردية الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور، والذي تم إدراجه على القائمة السوداء كجماعة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ونفى حزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمردا ضد الدولة التركية منذ 1984، أي دور له في التفجير، الأكثر دموية منذ خمس سنوات بعد سلسلة من الهجمات في تركيا بين عامي 2015 و2017.