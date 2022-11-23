أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، إن وزارته تواصل بكل عزيمة وإصرار، التصدي بكامل هيئاتها لشتى التنظيمات الإجرامية وممولي التنظيمات الإرهابية والمتورطين في جرائم غسيل أموال.

يأتي ذلك في ظل الجدل المثار مؤخرًا بشأن فتح تحقيق دولي ضد تركيا بتهمة غسيل الأموال.

وأوضح نباتي أن البيان الصحفي الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022 أقر باتخاذ تركيا إجراءات إيجابية وإضافية بهذا الصدد، وتعهدها سياسيا على صعيد بارز بتطوير منهجية ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر نباتي أن البيان أيضا أشار إلى تعزيز تركيا للموارد البشرية بجانب العناصر الأخرى في التصدي لهذه الجرائم، وتستخدم قرارات التجميد الداخلية بما يتوافق مع ملف المخاطر.

وأكد نباتي أن الادعاءات المثارة بشأن فتح تحقيق دولي ضد تركيا في مسألة غسيل الأموال عارية تماما من الصحة،د وتهين مكانة تركيا، مفيدا أن فتح تحقيق كهذا ضد تركيا او إدراج مجموعة العمل المالي لها ضمن القائمة السوداء أمر غير مطروح.

هذا وذكر نباتي أن التقرير الذي أعده حزب الشعب الجمهوري بهذا الصدد يعكس انزعاجه من النجاحات التي تحققها تركيا في تصديها لمثل هذه الجرائم ومعركتها مع الإرهاب في جميع المجالات مفيدا أن جميع الأجهزة المعنية في تركيا ستواصل عملها في هذا السياق.