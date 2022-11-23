برلين (زمان التركية)_ أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر دعم برلين المشروط لـ تركيا في الحرب ضد حزب العمال الكردستاني الانفصالي.

تحدثت فيسر يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها التركي سليمان صويلو، وقالت إنها أجرت محادثات مكثفة مع المسؤولين الأتراك حول مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب ومنع الجريمة المنظمة.

وأكدت الوزيرة مجددًا أن برلين تقف إلى جانب تركيا في الحرب ضد الإرهاب، لكنها قالت إن رد تركيا على الهجمات يجب أن يكون “متناسبًا” ويراعي السكان المدنيين.

وقالت فيسر: “أنا أطالب بمنع تصعيد العنف”، مضيفة أن الحرب ضد الإرهاب يجب أن تتم “وفقا للقانون الدولب” و”من خلال حماية السكان المدنيين”.

عندما سُئلت عما إذا كان عادل أوكسوز، المشتبه به المدني الرئيسي في محاولة انقلاب في تركيا في 15 يوليو / تموز 2016، بحسب الرواية الرسمية،

وزكريا أوز، المدعي العام السابق الذي أمر بتحقيقات الرشوة والفساد في 17-25 ديسمبر التي هزت البلاد في عام 2013، سيتم تسليمهما إلى تركيا أم لا،

قالت الوزيرة إنها لا تستطيع تقديم معلومات عن حالات محددة، لكنها شددت على أن ألمانيا ستتصرف وفقًا لسيادة القانون في مثل هذه الأمور.

كان المدعي العام زكريا أوز أمر في 2013 بتحقيق في قضايا أعمال فساد ورشوة، تورط فيها أفراد أسرة أربعة وزراء في الحكومة وكذلك أبناء رئيس الوزراء آنذاك والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، إلى جانب آخرين من رجال أعمال محسوبين على الحكومة.

وعلى الرغم من الفضيحة التي أدت إلى استقالة أعضاء مجلس الوزراء المذكورين، تم إسقاط التحقيق بعد عزل المدعين العامين ورؤساء الشرطة من القضية. وقام أردوغان بحبس الآلاف، بمن فيهم العديد من المدعين العامين والقضاة وضباط الشرطة المشاركين في التحقيق، بالإضافة إلى الصحفيين الذين كتبوا عنهم.

ودافع وزير الداخلية التركي صويلو خلال المؤتمر الصحفي عن خطوات تركيا لمحاربة الإرهاب، قائلًا: “إنهم يريدون إقامة دولة إرهابية من حولنا. لا يمكننا السماح بذلك. من واجبنا حماية حدودنا وأمتنا” في إشارة إلى الأكراد السوريين.

قال صويلو: “كان الناتو في حالة استنفار بسبب سقوط قنبلتين على بولندا”، متذمرا من عدم حساسية الغرب تجاه الهجمات التي يشنها مسلحون أكراد ضد تركيا.

وكان الوزير التركي يشير إلى هجوم صاروخي على أرض زراعية بولندية في وقت سابق هذا الشهر أسفر عن مقتل شخصين.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي قال فيه أردوغان يوم الثلاثاء إن تركيا ستشن “قريبًا” عملية برية في سوريا ضد المسلحين الأكراد في أعقاب الضربات الجوية في نهاية الأسبوع.

شنت تركيا يوم الأحد عملية السيف-المخلب، التي دمرت أهدافا للمسلحين الأكراد في شمال العراق وسوريا بعد هجوم مميت في إسطنبول.

وألقت الحكومة التركية باللوم في تفجير 13 نوفمبر الذي ضرب إسطنبول، على حزب العمال الكردستاني المحظور الذي أدرجته تركيا ومعظم المجتمع الدولي على قائمة الجماعات الإرهابية.