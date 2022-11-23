أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي دنيز جورال، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يخطط للتحالف مع حزب الجيد بقيادة ميرال أكشنار، وإسناد وزارات له عقب الانتخابات.

وذكر جورال مراسل قناة Tv100 التركية في أنقرة، أنه التقى بمسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم وأنهم يرون أن الحزب الحاكم قد يلجأ إلى تحقيق شيء أشبه بالتحالف مع حزب الجيد عقب الانتخابات، شرط معالجة بعض المشاكل القائمة بالنظام الحالي والاتفاق على النقاط المشتركة وذلك انطلاقًا من أن حزب الخير لن يتبع النهج نفسه الذي سيتبعه حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، خصوصًا فيما يخص القضايا القومية.

وأضاف جورال أن مسؤولا بالحزب الحاكم أكد له أن إسناد وزارات بعينها إلى حزب الخير انطلاقًا من التحالف المحتمل، لن يشكل أي مشكلة بالنسبة للحزب الحاكم.

وأكد جورال أن اللقاءات التي أجراها مع مسؤولي الحزب الحاكم جاءت عقب الدعوة التي وجها أردوغان إلى رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، بإعادة حساباتها فيما يخص تحالفها مع الأحزاب المعارضة.

أضاف قائلًا: “أعضاء الحزب الحاكم يرون أن أردوغان سيفوز بالانتخابات، لكن في حال عدم تحقيق الحزب غالبية المقاعد بالبرلمان قد يلجأ إلى تغييرات في التحالف السياسي وتوسيع رقعته خلال تشكيل الحكومة الجديدة، وأن دعوة أردوغان لأكشنار هي دعوة طويلة المدى، وأن أردوغان بهذا يتخذ إجراءات لما بعد الانتخابات”.

يذكر أن ميرال أكشنار ردت بالرفض على دعوات سابقة من الرئيس رجب طيب أردوغان، بالانضمام إلى التحالف الحاكم.