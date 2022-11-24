انقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي، تراجع تأييد حزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية قيصري، إلى 33.6 في المئة بعدما كانت تبلغ 50.6 في المئة خلال انتخابات عام 2018.

الاستطلاع أجرته مؤسسة HBS للدراسات في ولاية قيصري بمشاركة 2100 شخص.

وارتفع تأييد حزب الجيد إلى المرتبة الثانية ضمن أعلى الأحزاب السياسية تأييدا بالولاية، حيث حصل حزب الجيد على 23.6 في المئة من الأصوات. وكان حزب الجيد قد حصل على 11 في المئة من الأصوات خلال انتخابات عام 2018.

ولم يسجل تأييد حزب الشعب الجمهوري أي تغيير ليظل عند مستوى 12.4 في المئة الذي سجله خلال انتخابات عام 2018.

وتراجعت أيضًا أصوات حزب الحركة القومية، الشريك السياسي لحزب العدالة والتنمية، إلى 10.1 في المئة بعدما بلغت 21.5 في المئة خلال انتخابات عام 2018.

وشهدت أصوات حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بالمدينة تراجعًا لتسجل 1.9 في المئة بعدما بلغت 2.4 في المئة خلال انتخابات عام 2018.

وحصدت الأحزاب الأخرى أصوات 5.6 في المئة من المشاركين باستطلاع الرأي، بينما أوضح 12.3 في المئة من المشاركين أنهم لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد.

وعلى صعيد التحالفات السياسية ارتفعت أصوات تحالف الشعب المعارض، الذي يجمع حزبي الشعب الجمهوري والخير، إلى 36.5 في المئة بعدما بلغت 25.1 في المئة خلال انتخابات عام 2018.

وفي المقابل تراجعت أصوات تحالف الجمهور الحاكم إلى 43.7 في المئة بعدما بلغت 72.1 في المئة خلال انتخابات عام 2018.