أنقرة (زمان التركية) – لفظ العميد السابق كمال موتلوم، الذي فصل تعسفيا واعتقل بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، أنفاسه الأخيرة في السجن بعد إصابته بالسرطان.

موتلوم الرئيس السابق للدفاع الجوي وإدارة القيادة والسيطرة في القوات الجوية كمال موتلوم، الذي أصيب بسرطان المخ في السجن بعد اعتقاله في عام 2016، نُقل إلى العناية المركزة في الأيام القليلة الماضية.

فارق موتلوم الحياة يوم الأربعاء، بسبب مرضه الشديد، الذي لم يشفع له لدى السلطات للإفراج عنه.

يذكر أن محكمة أنقرة الجنائية العليا الرابعة حكمت على موتلوم بـ 79 حكمًا مشددًا بالسجن المؤبد 3901 عام و6 أشهر في القضية الخاصة بالأحداث التي وقعت في قاعدة أكينجي الجوية ليلة انقلاب 15 يوليو.

البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، أفاد في وقت سابق أن الطيار الجوي السابق العميد أيدمير تاشجي، المسجون منذ 15 يوليو، دخل في إضراب عن الطعام بسبب الحالة السيئة للمرضى السجناء، وذكر أنه في الأشهر العشرة الماضية، تجاوز عدد وفيات السجناء المرضى 60.

يشار إلى أنه بجانب العميد كمال موتلوم، تم الزج أيضا بقائد مخابرات القوات الجوية السابق العميد أيدمير تاشجي.