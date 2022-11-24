أنقرة (زمان التركية) – علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على الادعاءات المثارة بشأن لقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بنظيره السوري، بشار الأسد.

وخلال إجابته عن سؤال حول احتمالية عقد لقاء بين أردوغان والأسد في موسكو، أوضح بيسكوف أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على تنسيق لقاء بين أردوغان والأسد في روسيا قائلًا: “لكن نظريا بالإمكان عقد لقاء كهذا”.

في السياق ذاته، قال الممثل الخاص للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سوريا ألكسندر لافرنتييف، إن بلاده تنتظر تقاربًا تدريجيًا بين سوريا وتركيا.

وأعرب مبعوث بوتين الخاص لسوريا، الكسندر لافرنتييف، الذي عقد مؤتمرا صحفيا في نهاية اجتماعات أستانا التاسعة عشر حول سوريا، عن رغبة موسكو في تقارب بين سوريا وتركيا وأن يعيش البلدان بشكل ودي.

وأضاف لافرنتييف: “هناك حاجة للتقارب، لأن هاتين دولتين متجاورتين يجب أن تعيشا بشروط ودية. إننا نتلقى إشارات بأن كلا الجانبين التركي والسوري مستعدان لاتخاذ خطوات معينة تجاه بعضهما البعض”.

وأصبح هناك أمل أكبر في التقارب التركي السوري، بعد لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس المصري السيسي، خلال افتتاحية كأس العالم لكرة القدم المقام في قطر.

ومؤخرا طالب رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، حليفه الانتخابي أردوغان بإفساح المجال للقاء مع بشار الأسد وتشكيل إرادة مشتركة ضد التنظيمات الإرهابية.