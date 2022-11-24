أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير إن أوكرانيا بدأت استخدام صواريخ TRG-230، التي قامت بشرائها من تركيا ضد القوات الروسية.

وتداولت وسائل الإعلام الروسية لقطات تظهر استخدام الجيش الأوكراني بمدينة دونباس لأنظمة الصواريخ الأرض أرض التي تنتجها شركة روكيستان التركية، ويبلغ مداها 70 كيلومتر.

وتشير الادعاءات إلى نقل هذه بطاريات الصواريخ التركية إلى كييف في إطار الاتفاقية الموقعة مع تركيا مسبقًا.

ولم يتم الكشف عن عدد الصواريخ المتعاقد عليها، غير أن بعض الأخبار المتداولة تتحدث عن حصول أوكرانيا على 12 بطارية صواريخ من طراز TRLG-230 MLRS خلال الدفعة الأولى، وهو ما يعادل نصف صواريخ HIMARS MLRS التي يمتلكها الجيش الأوكراني.

وتُظهر اللقطات المتداولة بوسائل الإعلام الروسية استخدام الجيش الأوكراني لصواريخ TRLG-230 التركية، عوضًا عن صواريخ MLRS HIMARS الأمريكية لشن هجوم في مدينة دونباس.

وليس من المعروف أيضًا عدد البطاريات الصاروخية هذه وإلى متى ستستمر عملية تسليمها إلى الجيش الأوكراني.

وبحسب المصادر التركية فإنه كان من المخطط تسليم صواريخ TRLG-230 MLRS إلى أوكرانيا خلال أشهر الصيف، غير أن الآونة الأخيرة شهدت تداول أنباء ولقطات حول استخدام هذه الصواريخ على الجبهة منذ أيام.

هذا وتشكِّل صواريخ TRG-230 قوة نارية مكثفة على الأهداف ذات الأولوية العليا الواقعة في نطاق 20 و70 كيلومتر وذلك بفضل دقتها العالية في استهداف الأهداف وتدميرها.

جدير بالذكر أن شركة روكستان التركية صدرت أنظمة صاروخية مشابهة إلى بنغلاديش خلال الأشهر الماضية.