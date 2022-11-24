أنقرة (زمان التركية) – أجرى وزير دفاع تركيا خلوصي آكار، اتصالًا هاتفيًّا بنظيره الروسي، سيرغي شويغو، تضمن التبحاث حول العملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي حاليا في سوريا.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الخميس، أن خلوصي آكار تناول القضايا الدفاعية والأمنية الثنائية والإقليمية خلال اتصاله الهاتفي مع شويغو.

وأضافت وزارة الدفاع التركية أن آكار أبلغ شويغو أن تركيا قدمت الرد اللازم في شمال سوريا على الهجمات المتزايدة التي تستهدف المواطنين والمناطق المدنية وتهدف لإفساد الاستقرار بالمنطقة، وأنها ستواصل الرد على مثل هذه الأفعال.

وبخصوص أهداف الغارات الجوية التي يشنها الجيش التركي في شمال وشرق سوريا، أكد آكار لنظيره الروسي أن تحييد العناصر الإرهابية وعرقلة التهديد الإرهابي ومنع إقامة ممر له بشكل نهائي يشكِّل أولوية بارزة لتركيا، مشيرا إلى أهمية الامتثال للاتفاقيات الموقعة بهذا الصدد.

وفي سياق آخر، أعرب الطرفان عن سعادتهما من التعاون والجهود المبذولة لتمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية التي أسهمت بشكل كبير في حل أزمة الغذاء العالمية.