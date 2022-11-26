أنقرة (زمان التركية) – ألقت قوات الأمن في تركيا القبض على 18 شخصا، قالت إنهم على صلة بتنظيم داعش والقاعدة.

بعد التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام، تابعت فرق فرع مكافحة الإرهاب التابع لمديرية أمن اسطنبول عن كثب عناصر تنظيم داعش والقاعدة، والمرتبطين بمناطق الصراع مثل سوريا والعراق.

يوم الجمعة تم مداهمة 20 عنوانًا في 12 منطقة بمدينة إسطنبول، للقبض على المشتبه بهم، الذين زُعم أنهم قاموا بأعمال وأنشطة في مناطق النزاع في الماضي، والذين كانوا على اتصال بالأشخاص والجماعات المنخرطة في التنظيم، حيث تبين أنهم يحاولون الانتقال إلى مناطق الصراع مرة أخرى.

كما شاركت فرق خاصة في العملية وتم القبض على 18 مشتبهًا بهم، ونقلهم إلى فرع مكافحة الإرهاب في إسطنبول لاستجوابهم.