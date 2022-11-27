هيثم السحماوي

آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان

UN Human Rights Council

مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

كيف يمكن أن يخاطبه الأفراد للشكوى ضد انتهاك معين من انتهاكات حقوق الإنسان؟

وماذا فعل المجلس بشأن القضية الفلسطينية؟

تحدثت في المقال السابق عن أول هيئتين من هيئات الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان وهما الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ومن الهيئات الأخرى بمنظمة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان

مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي أنشأ في 15 مارس من عام 2006، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليقوم بنفس الدور الذي كانت تقوم به لجنة حقوق الإنسان.

ومقر المجلس جنيف، ويلتقي شكاوي كلا من الأفراد والدول، عن طريق فريق العمل به المعني باستقبال الشكاوى وفحصها وتقديم توصيات بشأنها للمجلس الذي يقوم بدوره في إصدار قرارات بشأنها.

ويتم توزيع مقاعد أعضائه طبقًا للتقسيم الآتي تحقيقًا للعدالة بين الدول:

دول أمريكا اللاتينية والكاريبي -الدول الآسيوية- الدول الإفريقية- دول أوروبا الشرقية- دول أوروبا الغربية وباقي الدول الأخرى.

بخصوص دور المجلس أو ما قام به تجاه القضية الفلسطينية، ففي الفترة منذ إنشائه عام 2006 إلى عام 2008 أصدر خمسة عشر إدانة لإسرائيل بسبب انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي الإنساني.

وتوالت بعد ذلك تحقيقات المجلس بشأن انتهاكات كثيرة وقعت على الأراضي الفلسطينية، وأصدر العديد من الإدانات، مطالبًا إسرائيل دومًا بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني (قانون حقوق الإنسان وقت الحرب).

وبالمجلس مقررًا خاصًّا معني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 الذي تتمثل مهمته في تقييم الوضع وتقديم تقرير علني عنه، وفي العمل مع الحكومات والمجتمع المدني وغيرها من الجهات. ويُنظَر في حالة حقوق الإنسان في فلسطين أيضًا في سياق الاستعراض الدوري الشامل. وقد أوفد المجلس بعثات لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع الذي دار في غزة في عام 2009، وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن أسطول غزة في عام 2010، وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية في عام 2012. إضافة إلى غير ذلك من المجهودات المستمرة والدائمة من قبل المجلس تجاه هذه المسألة.

حيث يعتبر البند 7 المعنون ”حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى“ عنصرًا مدرجًا باستمرار في جدول أعمال المجلس .

وما اعتقد أنه يجول بخاطر القارئ الآن كيف يمكن للفرد أن يخاطب المجلس ويشكو إليه من انتهاك معين لأحد حقوق الإنسان مستنجدًا به ؟

يمكن مخاطبة المجلس والشكوى إليه عن طريق العنوان التالي:

Human Rights Council And Treaties Division Complaint Procedure

OHCHR-UNOG

1211 Geneva10, Switzerland

Fax 🙁 4122)917 90 11

E-mail:[email protected]