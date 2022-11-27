الدوحة (زمان التركية)ــ تلعب اليابان ضد كوستاريكا، على ملعب أحمد بن علي، في أول مبارايات اليوم الأحد، بكأس العالم.

ثم في المجموعة السادسة، تواجه بلجيكا المغرب على ملعب الثمامة. في وقت لاحق تواجه كرواتيا كندا داخل استاد خليفة الدولي. أخيرًا، تتصارع إسبانيا وألمانيا في استاد البيت.

بالأمس في المباراة الأولى لليوم، تخطت أستراليا تونس لتحقق فوزها الأول بكأس العالم FIFA منذ 2010. ثم سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفه الأول على الإطلاق في نهائيات كأس العالم ضد المملكة العربية السعودية ليقرب فريقه من التأهل إلى دور الـ16.

بعد ذلك، أصبحت فرنسا حاملة اللقب أول فريق في كأس العالم يتأهل إلى الدور المقبل بفضل هدفين رائعين من كيليان مبابي. أخيرًا، في مباراة لا بد من الفوز بها للأرجنتين، كان ليونيل ميسي في قائمة الهدافين حيث هزمت الأرجنتين المكسيك.

وهزمت إيران ويلز لتحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية.