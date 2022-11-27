أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن حكومة حزب العدالة والتنمية يمكن أن تعلن إجراء الانتخابات، في أي وقت من العام الجديد.

تصريحات باباجان جاءت خلال مشاركته في إحدى البرامج على قناة “هالق تي في” التركية.

وأوضح باباجان أنه يعتقد أن الحكومة يمكن أن تدعو إلى انتخابات مباغتة في أي وقت، خاصة في بداية العام الجديد، وأن الحزب الحاكم سيرفع الحد الأدنى للأجور في سبيل نيل رضا الشعب.

وأضاف باباجان: “ولكن هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور، وزيادة رواتب الموظفين، وزيادة المعاشات ستنتهي آثارها بحلول يونيو القادم لأن التضخم مرتفع للغاية. سينطفئ كل شيء”.

وأكد باباجان أنه في ظل هذه الظروف، وعندما تشعر الحكومة أنهh مستحوذة على الجو العام، ستجري الانتخابات قبل رمضان، أي في منتصف مارس.

وتابع باباجان: “قلت: أيها الأصدقاء، لا تكونوا غير مستعدين إذا كانت هناك انتخابات مباغتة في منتصف مارس. لقد عبرت عن هذا للزعماء على طاولة الستة. لذلك يمكن أن يحدث شيء من هذا القبيل”.

وذكر باباجان أنهم سيعلنون عن مرشح التحالف السداسي في غضون يومين من الإعلان عن موعد الانتخابات.