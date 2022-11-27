الدوحة (زمان التركية)ــ شهد اليوم الأحد في كأس العالم بدولة قطر، مفاجآت كبيرة حيث خسرت كل من بلجيكا واليابان أمام المغرب وكوستاريكا، على التوالي.

فاز المغرب بأول مباراة له في المونديال منذ 1998 – وثالث مبارياته على الإطلاق – ليحقق فوزا هائلا 2-0 على بلجيكا في الوزن الثقيل ليضمن استمراره في التأهل لمرحلة خروج المغلوب للمرة الثانية في تاريخه.

ربحت أسود الأطلس بالدعم القوي داخل الملعب حيث تغلبوا على هدف غير مسموح به في نهاية الشوط الأول، ليسجلوا هدفين رائعين في الشوط الثاني.

أولاً، سدد عبد الحميد صبيري كرة لولبية في ركلة حرة متقنة من الجناح الأيسر، قبل أن يحسم زكريا أبوخلل فوز فريقه الشهير.

بعد أداء مخيب في فوزها الافتتاحي 1-0 ضد كندا، كان المغرب يتطلع إلى البناء على بدايته القوية لكأس العالم بعد التعادل السلبي ضد كرواتيا.

وبدا الأمر كما لو أن المغرب قد نجح في تحقيق الاختراق المبكر في نهاية الشوط الأول، حيث سدد حكيم زياش ركلة حرة صاروخية في مرمى كورتوا، على الرغم من استبعاده لاحقًا من قبل حكم الفيديو المساعد (VAR) بداعي التسلل.

وتوجه الفريقان إلى أسفل مستوى النفق بنتيجة 0-0، لكن هذا لم يهدئ دعم آلاف المشجعين المغاربة الذين رنّت هتافاتهم حول الملعب طوال المباراة.

وانطلقوا في احتفال في منتصف الشوط الثاني عندما سدد الصبيري ركلة حرة في الشباك، مما جعل المغرب في متناول اليد.

ولم تقدم بلجيكا إلا القليل من الرد وقام زياش بتخطي دفاع بلجيكا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ومرر الكرة مرة أخرى إلى منطقة الجزاء حيث سددها أبوخلال في الشباك.

عندما انفجرت صافرة النهاية بعد دقائق، سجد العديد من اللاعبين المغاربة، وانهار بعضهم ببساطة من الإرهاق – قبل أن يحتفلوا مع بعضهم البعض.

المغرب الآن في صدارة المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط بعد مفاجأة صاحب المركز الثاني في العالم.

كوستاريكا تتعافى بفوزها على اليابان

في وقت سابق اليوم، صدمت كوستاريكا اليابان بفوزها 1-0، بفضل هدف الدقيقة 81، حيث حافظت على آمالها في التأهل لمراحل خروج المغلوب في كأس العالم بثلاث نقاط حاسمة لتعادل المستوى مع إسبانيا. واليابان في المجموعة E.

لم تستطع اليابان، بعد فوزها المفاجئ على ألمانيا الذي منحها فرصة حقيقية للوصول إلى أدوار خروج المغلوب، أن تجد موطئ قدم في هذه المباراة على الرغم من أن كوستاريكا لا تزال تلعق جراحها من هزيمة ساحقة 7-0 أمام إسبانيا.