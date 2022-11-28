القاهرة (زمان التركية)ــ أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الهجوم الذي شنته حركة الشباب الإرهابية ضد فندق فيلا روزا الواقع في محيط مقر الرئاسة الصومالية، بالعاصمة مقديشيو .

وأعرب أبو الغيط عن خالص التعازي لأسر الضحايا الذين سقطوا أمس الأحد، وعبر عن تمنياته للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، اليوم الاثنين، بأن الجامعة العربية تؤكد على تضامنها الكامل مع الصومال حكومة وشعباً في مواجهة الإرهاب، وتساند كافة الجهود الجارية لاجتثاث جذوره واستعادة دور الدولة على جميع الأصعدة .