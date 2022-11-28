الدوحة (زمان التركية)_ افتتح السيليكاو مشواره بفوز قوي 2-0 على صربيا ويمكنه حجز مكانه في الأدوار الإقصائية بفوزه على سويسرا، اعتمادًا على النتيجة السابقة بين الكاميرون وصربيا.

ومع ذلك، سيتعين على البرازيل اجتياز ما تبقى من دور المجموعات دون تعويذة نيمار بعد استبعاد مهاجم باريس سان جيرمان من المباراتين المقبلتين بسبب إصابة الكاحل التي تعرض لها في المباراة ضد صربيا.

في حين أن غياب نيمار يمثل انتكاسة، إلا أن البرازيل لا تفتقر بالتأكيد إلى القوة النارية، حيث سجل مهاجم توتنهام ريتشارليسون الهدفين ضد صربيا بينما كان ثنائي أرسنال جابرييل جيسوس وغابرييل مارتينيلي ورودريجو من ريال مدريد من بين البدائل.

وقبيل المباراة ضد سويسرا، شاركت البرازيل في تدريب نهائي يوم الأحد داخل استاد حمد الكبير بالدوحة.