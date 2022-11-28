أنقرة (زمان التركية) – عاودت قوات الأمن في تركيا القبض على شخصين، بعد إخلاء سبيلهما من تهمة سرقة أحد المنازل بمنطقة أسنيورت في مدينة إسطنبول.

وعقب الانتهاء من الإجراءات داخل مديرية الأمن تم إحالة الرجلين إلى نيابة كوتشوك شكمجة المناوبة، التي قضت بإخلاء سبيلهما مع إخضاعهما للرقابة القضائية.

وبعد مرور فترة من الوقت لُوحظ اختفاء حقيبة الشرطي المناوب بالنيابة التي كانت أعلى طاولته، وبداخلها هاتفه المحمول ومحفظة النقود.

وبمراجعة كاميرات المراقبة بالنيابة تبين سرقة اللصين الذين تم إخلاء سبيلهما لحقيبة الشرطي.

وعلى الفور قامت الشرطة بإلقاء القبض على أحد المشتبه بهم، حيث قضت النيابة بحبس المتهم والزج به في السجن.

هذا وتواصل قوات الأمن حملتها لإلقاء القبض على المشتبه به الآخر.