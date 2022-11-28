هاواي (زمان التركية)ــ ثار أكبر بركان نشط في العالم، بعد قرابة 40 عامًا من الخمول، وانبعث الرماد وسقطت الصخور على منحدرات جبل ماونا لوا في هاواي.

قالت السلطات يوم الإثنين، إن ماونا لوا في هاواي، أكبر بركان نشط في العالم، بدأ في الثوران لأول مرة منذ ما يقرب من أربعة عقود، مما أدى إلى سقوط الرماد البركاني والحطام في مكان قريب.

وفقًا للمعهد الجيولوجي الأمريكي ووكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، يعد مونا لوا أكبر بركان في العالم.

حتى الآن، اقتصر الثوران على فوهة البركان مونا لوا على قمة الجبل، ولم تتدفق منه الحمم البركانية.

البلدات المجاورة ليست في خطر في الوقت الحالي لكن السلطات حذرت المدنيين من التواجد قرب جبل مونا لوا.

ترتفع قمة ماونا لوا أكثر من 4100 متر من أرخبيل هاواي في المحيط الهادئ، وثار البركان آخر مرة في عام 1984.

ويمكن رؤية تدفقات الحمم البركانية في منطقة القمة من كونا.

قال ميل كوربيت، المتحدث باسم هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن المدة التي ينفجر فيها البركان وما إذا كان يمكن أن يتسبب في تدفق الحمم البركانية إلى المناطق المأهولة بالسكان في الجزيرة أمر مستحيل التنبؤ به.