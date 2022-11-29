أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن الأشهر القادمة قد تشهد تعيين سفراء بشكل متبادل بين تركيا ومصر.

وأضاف جاويش أوغلو أنه خلال الأشهر القادمة قد يتم إستعادة جميع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتعيين سفراء بشكل متبادل في هذا الإطار.

وفي تصريحاته للصحفيين بأنقرة أكد جاويش أوغلو أن المشاورات الدبلوماسية بقيادة مستشاري وزراء الخارجية قد تنطلق مجددا قريبًا، كجزء من عملية تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التقى نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، في افتتاحية كأس العالم لكرة القدم في قطر بعد قطيعة استمرت لسنوات. ووصفت الرئاسة المصرية هذا اللقاء بأنه بداية جديدة في العلاقات بين البلدين.