أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع عجز التجارة الخارجية في تركيا بنسبة 421.7 في المئة خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق .

يأتي ذلك وفق بيانات التجارة الخارجية المؤقتة لشهر أكتوبر/تشرين الأول، التي يتم إصدارها في إطار نظام التجارة العامة بالتعاون بين هيئة الإحصاء ووزارة التجارة.

وعكست الإحصاءات ارتفاع الصادرات بنحو 3 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتسجل 21 مليار و328 مليون دولار مقابل ارتفاع الواردات بنحو 31.4 في المئة لتسجل 29 مليار و202 مليون دولار.

وشهد شهر أكتوبر/ تشرين الأول ارتفاع عجز التجارة الخارجية بنحو 421.7 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ليرتفع من مليار و509 مليون دولار إلى 7 مليار و874 مليون دولار.

وتراجعت نسبة الصادرات للواردات إلى 73 في المئة بعدما كانت تبلغ 93.2 في المئة خلال أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ارتفعت الصادرات بنحو 15.4 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي لتسجل 209 مليار و394 مليون دولار، كما ارتفعت أيضًا الواردات بنحو 39.4 في المئة لتسجل 300 مليار و443 مليون دولار.

وشهدت الفترة عينها ارتفاع عجز التجارة الخارجية بنحو 168.3 في المئة ليسجل 91 مليار و49 مليون دولار بعدما كان يبلغ 33 مليار و933 مليون دولار العام الماضي.

وتراجعت نسبة الصادرات للواردات إلى 69.7 في المئة بعدما بلغت 84.3 في المئة خلال الفترة عينها من العام الماضي.