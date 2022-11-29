القاهرة (زمان التركية)_ قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إن تعطل الانتخابات التشريعية في ليبيا، سببه تأخر تكليف مبعوث جديد للأمم المتحدة، نافيًا تعطيل مجلس النواب للانتخابات.

عقيلة صالح صرح بذلك عقب لقائه يوم الاثنين، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة.

ذكر رئيس مجلس النواب أن البرلمان لا يعطل إنجاز القاعدة الدستورية المؤهلة لإجراء الانتخابات، لكن السبب هو “إنتهاء مهمة السيدة ستيفاني ويليامز وتأخر تكليف مبعوث جديد للأمم المتحدة” مما تسبب في عدم تجدد اجتماع اللجنة المشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة، مقدماً الدعوة لمبعوث الأمم المتحدة لدعوة هذه اللجنة لإتمام إنجاز القاعدة الدستورية.

وأوضح عقيلة صالح أن “إنجاز القاعدة الدستورية منوط بهذه اللجنة وحرصاً من مجلس النواب على إنجازها بإمكان هذه اللجنة أن تبعث مخرجاتها إلى المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات”.

وذكر المستشار عقيلة صالح بأنه سيلتقي المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في القاهرة، وبأنه على تواصل دائم مع كافة الأطراف الدولية من أجل إنهاء الأزمة الليبية.

من جهتها، قالت الجامعة العربية إن الأمين العام أحمد أبو الغيط، استقبل في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الوضع في ليبيا.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط جدّد خلال المقابلة يوم الاثنين، دعم جامعة الدول العربية لكل ما من شأنه الدفع قدماً بمسار العملية السياسية في البلاد، وفي مقدمة ذلك استئناف الحوار حول وضع قاعدة دستورية تجري على أساسها الانتخابات.

كما شدّد الأمين العام كذلك على أهمية السعي الجاد من قبل جميع الفاعلين الليبيين لإنهاء كافة المظاهر التي تهدد وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأوضح رشدي أن أبو الغيط رحب بما ذكره رئيس مجلس النواب من أهمية دور جامعة الدول العربية في الملف الليبي، من خلال دعمه للجهود الساعية إلى دفع الحوار بين الليبيين، وصولاً إلى بلورة رؤية توافقية وبيئة مواتية لإجراء الانتخابات المنتظرة.