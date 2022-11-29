كوباني (زمان التركية) اجتمع قائد القوات الروسية في سوريا في الحسكة، مع قوات سوريا الديمقراطية وناقش العملية البرية التركية المحتملة.

ألكسندر تشايكو، قائد القوات الروسية في سوريا، التقى مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وناقش معه العملية البرية المحتملة لتركيا.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، سيامند علي، في حديث لوكالة أسوشيتد برس (أسوشيتد برس)، إن جايكو التقى مظلوم عبدي في شمال سوريا يوم الأحد. وذكر المتحدث أنه لم يتم إبلاغه بتفاصيل الاجتماع بين جايكو وعبدي.

أفادت قناة الميادين اللبنانية، التي لها مراسلون في مناطق مختلفة من سوريا، أن جايكو وعبدي ناقشا التوتر في المنطقة الحدودية وما يمكن فعله لمنع تركيا من تنفيذ عملية برية جديدة. وزعمت الميادين أن تشايكو اقترح وضع قوات النظام على الحدود السورية التركية على عمق 30 كيلومترًا.

وقال آرام حنا، متحدث آخر باسم قوات سوريا الديمقراطية، لقناة العربية، إن الروس نقلوا شروط الجانب التركي في هذا الاجتماع. وقال حنا، الذي لم يقدم تفاصيل عن الظروف المذكورة، إنهم رفضوا كل مطالب تركيا.

وتعليقًا على العملية البرية المحتملة للجيش التركي، أكد مدير الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن تركيا “لها الحق في حماية نفسها ومواطنيها من الهجمات”.

وفي حديثه في المؤتمر الصحفي اليومي، ذكر كيربي أيضًا أنهم يريدون خفض التوتر في المنطقة.

وأعرب كيربي عن عدم رغبتهم في رؤية أفعال قد تتسبب في المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين أو تؤثر سلبًا على معركتهم ضد داعش مع قوات سوريا الديمقراطية، وقال: “نحن بحاجة إلى مواصلة الضغط على داعش، الذي لا يزال يمثل تهديدًا موثوقًا في كل من العراق وسوريا “.

وقال كيربي، إنهم لا يشجعون تركيا أو أي دولة أخرى في سوريا أن تتخذ إجراءات، “لأن هناك جنود أمريكيين على الأرض وهم يساعدون قوات سوريا الديمقراطية”.

سأل أحد الصحفيين كيربي: “كثيرون يشككون في ادعاء تركيا أن حزب العمال الكردستاني كان وراء الانفجار في اسطنبول. والآن تستخدمه تركيا كمبرر لعملية برية في سوريا.

هل لدى الولايات المتحدة أي طلبات للحصول على أدلة أو مساعدة؟ في التحقيق؟ هل اقترحت الالتحاق بالصفوف؟ هل ترى في ذلك مبررًا مناسبًا لعملية برية في سوريا؟ أجاب: “لا أعتقد أننا قدمنا ​​أي اقتراحات للمساعدة في التحقيق. لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد المسؤول بالضبط. لقد شجبنا هذا العنف وقتها، ونحن ندينه الآن”.