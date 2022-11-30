بوخارست (زمان التركية)ــ حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، تركيا الحليفة في الناتو، من العمليات العسكرية في سوريا والعراق.

وفي حديثها عقب اجتماع وزراء خارجية الناتو في بوخارست برومانيا، قالت بربوك إن اتحاد القوى ضد الإرهاب يحتل مكانة مهمة للغاية في الاستراتيجية الأمنية الجديدة للتحالف عبر الأطلسي، وينطبق هذا أيضًا على الهجوم الإرهابي الذي وقع على شارع الاستقلال في اسطنبول.

وفي إشارة إلى تضامن جميع أعضاء الناتو مع تركيا بعد الحادث المذكور، صرحت بربوك أيضًا أن “الهدف الرئيسي للحماية من الإرهاب هو حماية المدنيين”وأنه “لا ينبغي خلق بيئة تزدهر فيها أعمال العنف الجديدة”.

وشددت وزير الخارجية على ضرورة مراعاة القانون الدولي في جميع الأحوال، فيما يتعلق بالوضع في تركيا في لقاءاته في بوخارست، وقالت: “القانون الدولي لا يمكن إغفاله أيضا في أنشطة الحماية من الإرهاب، ولهذا السبب أصر وأقول إن العملية البرية المحتملة في العراق وسوريا قد تصعد دوامة العنف. ودعوت إلى التخلي عنها”.

تقييمًا لتصريحات بربوك، صرح نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا تتوقع دعمًا من حلفائها وأنه “لا يمكن تصوير الإرهابيين على أنهم ضحايا”.

تقوم القوات المسلحة التركية منذ فترة بضرب أهداف في سوريا والعراق من الجو، فيما أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أن الجيش التركي قد يبدأ قريبًا عملية برية.

تستند أنقرة إلى الهجوم الذي وقع في إسطنبول في 13 نوفمبر، والذي قتل فيه ستة أشخاص، كسبب للعمليات المذكورة. بينما ألقت تركيا باللوم على حزب العمال الكردستاني في الهجوم المذكور، أعلنت كل من قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني أنه لا علاقة لهما بهذا الهجوم.