أنقرة (زمان التركية) – خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ارتفع صافي أرباح قطاع البنوك في تركيا بنحو 408 في المئة، مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي ليسجل 335.92 مليار ليرة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول ارتفع صافي أرباح القطاع بنحو 443.9 في المئة على الصعيد السنوي ليسجل 49 مليار و748 مليون ليرة.

وتشير بيانات هيئة التنسيق والرقابة البنكية، إلى ارتفاع قروش القطاع بنحو 43.5 في المئة خلال الشهر الماضي مقارنة بنهاية عام 2021 لتسجل 7.04 ترليون ليرة، كما ارتفعت ودائع القطاع بنحو 57.4 في المئة لتسجل 8.35 ترليون ليرة.

وخلال الفترة عينها ارتفع إجمالي أصول القطاع ليسجل 13.45 ترليون ليرة.

هذا وبلغت نسبة كفاية رأس المال للبنوك نحو 19.23 في المئة، بينما بلغت نسبة القروض غير المحصلة نحو 2.23 في المئة.

وبينما تحقق البنوك في تركيا أرباحا، يواجه المواطنون صعوبات في توفير قوت يومهم بسبب غلاء المعيشة، في ظل تخطي التضخم النقدي 85 بالمئة.