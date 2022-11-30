أنقرة (زمان التركية) – قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن العملية العسكرية البرية، ضد التنظيمات الكردية، في شمال سوريا قد تنطق في أي وقت.

تشن تركيا غارات جوية منذ أيام على شمال سوريا وشمال العراق، وهناك تلميحات بشن عملية برية في سوريا.

خلال مشاركته على قناة “A Haber” التركية، قال كالين عن العملية البرية المحتملة: “يمكن أن يكون غدًا أو الأسبوع المقبل أو في أي وقت. يمكن تنفيذ العمليات بطرق مختلفة. يمكن إجراء هذه العمليات في أي وقت. سيستمر القيام بذلك من الآن فصاعدًا”. في إشارة إلى أن العمليات العسكرية التركي غير محددة الأجل.

وردا على سؤال حول ردود الفعل على العملية البرية التي لمح لها الرئيس رجب طيب أردوغان، أضاف كالين: “نحن، بالطبع، نقيم ونتحدث عن مثل هذه العمليات مع حلفائنا والدول المجاورة. ومع ذلك، لا يوجد شيء مثل الحصول على إذن. تركيا لا تحصل على إذن من أي شخص لمعالجة مخاوفها الأمنية”.

وبشأن رد فعل الحكومة السورية على العملية البرية المحتملة، قال كالين: “لن تتمتع سوريا بوحدة أراضيها لو لم ننفذ ثلاث عمليات” عسكرية على أراضيها.