أنقرة (زمان التركية) – كشفت شركة إريكسون لأنظمة توصيل البيانات والاتصال، أنه بنهاية العام الجاري 2022، سيتجاوز عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس المليار مستخدم.

وأوضح التقرير أنه خلال شهر سبتمبر/ أيلول هذا العام ارتفع عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس خلال شهرين بنحو 110 مليون مستخدم، ليبلغ إجمالي المستخدمين 870 مليون مستخدم.

وذكر التقرير أنه خلال عام 2020 بلغ عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس 220 مليون مستخدم، غير أن هذا الرقم ارتفع إلى 580 مليون مستخدم خلال عام 2021.

وتتوقع شركة إريكسون أن تستغرق عملية بلوغ عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس حاجز المليار مستخدم مدة أقل بواقع عامين مقارنة بشبكات الجيل الرابع في حال تجاوز عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس المليون مستخدم.

ومن المتوقع أن يصل عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس 5 مليون مستخدم بنهاية عام 2028، إذ من المنتظر أن تشكل هذه النسبة 55 في المئة من إجمالي مستخدمي الهواتف المحمولة وهو ما يعادل أكثر من 9.2 مليار مستخدم للهواتف المحمولة خلال عام 2028.

وتضمن التقرير أيضا بيانات تتعلق بشبكات الجيل الرابع، حيث أشار التقرير إلى زيادة بنحو 41 مليون مستخدم في أعداد مستخدمي شبكات الجيل الرابع خلال الفترة بين شهري يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي مستخدمي شبكات الجيل الرابع إلى 5.2 مليار مستخدم بنهاية العام الحالي.

هذا ويتوقع التقرير أن يتجاوز عدد مستخدمي الهواتف المحمولة حاجز 8.4 مليار مستخدم بنهاية العام الجاري.