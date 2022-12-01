أنقرة (زمان التركية) – أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة، أن القوات التركية لم تشارك بالدوريات المشتركة في سوريا، خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال أوليج إيغوروف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن تركيا لم تشارك في دوريات مشتركة طوال الأسبوعين الماضيين ولم تفسر السبب.

وأكد إيغوروف أنهم تلقوا معلومات استخبارية بأن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، التي تسيطر على إدلب، تخطط لشن هجوم.

وأضاف إيغوروف: “وبحسب المعلومات التي وردت إلى مقرنا، فإن مسلحي تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي يخططون لمهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا، ومواقع القوات الحكومية السورية في مستوطنات جورين وسركاب وكفر- نبل في محيط إدلب، باستخدام طائرات بدون طيار”.

وأشار إيغوروف إلى أن المسلحين بنوا منصات قرب مدينة إدلب وحملوا طائرات بدون طيار لاستخدامها في الهجوم.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس رجب طيب أردوغان، اللذان التقيا في سوتشي في 22 أكتوبر 2019، مذكرة تفاهم تتوخى أنشطة مشتركة لتطبيع الوضع في شمال شرق سوريا.

وبحسب الوثيقة، انتشرت الشرطة العسكرية الروسية والقوات السورية على حدود المناطق التي تسيطر عليها تركيا في سوريا. في 1 تشرين ثاني / نوفمبر 2019 بدأ جنود روس وأتراك تسيير دوريات مشتركة شرق الفرات.