أنقرة (زمان التركية) – نصح وزير السياحة والثقافة التركي السابق، أرطغرل جوناي، المعارضة التركية بالتركيز على تقديم وعود بإقرار “دولة القانون” وتحقيق العدالة وتحسين الاقتصاد، لضمان التأييد الشعبي في الانتخابات المقبلة.

جوناي شارك تغريدة نشرها منير كوركماز، أحد المتحدثين باسم منصة ضحايا الفصل التعسفي، التي أعرب خلالها عن رفضه التعامل بشكل استباقي مع مع ضحايا الفصل التعسفي، باعتبارهم مجرمين.

وعلّق جوناي على تغريدة كوركماز قائلًا: “يجب أن تتصدر حلول أزمة ضيق المعيشة ودولة القانون القائمة على العدالة التي ستعيد كل شخص من مختلف الاتجاهات السياسية تم فصله من عمله دون تحقيق وتم إدانته استنادا على أفعال لا تشكل جرما وتم تبرئته لاحقا أو إصدار أحكام بعدم ملاحقته قضائيًّا إلى عمله ومنزله مرة أخرى قائمة الوعود الانتخابية للمعارضة”.

وكان كوركماز قد ذكر في التغريدة المشار إليها أنه يرفض معاملة ضحايا الفصل التعسفي كمجرمين بشكل استباقي، نظرًا لكون الجميع يعلمون أنهم لم يخضعوا لمحاكمة عادلة وفقًا لقواعد القانون الفعلية، مشيرا إلى وجود من تم تبرئتهم لاحقا أو إصدار أحكام بعدم ملاحقتهم قضائيًّا .

يشتكي آلاف الأتراك من تعرضهم للظلم، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، حيث اتخذت السلطات قرارا باعتقال الآلاف وفصل عشرات الآلاف تعسفيًا من وظائفهم بزعم علاقتهم بالانقلاب الفاشل منتصف عام 2016.