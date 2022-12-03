أنقرة (زمان التركية) – تضاعفت أسعار المواد الغذائية في تركيا، رغم انخفاضها منذ 8 أشهر على مستوى العالم.

وفق بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، فإن مؤشر أسعار الغذاء العالمي يتراجع للشهر الثامن على التوالي. من ناحية أخرى، في تركيا، أسعار المواد الغذائية في ارتفاع مستمر، لدرجة أن تضخم أسعار المواد الغذائية قد ارتفع بنحو 29 نقطة من مارس إلى أكتوبر.

ويتتبع مؤشر الفاو التغيرات الشهرية في أسعار الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر.

سجل مؤشر أسعار الغذاء 135.7 في نوفمبر، وكان في شهر أكتوبر 135.9.

وبينما انخفضت أسعار الغذاء العالمية للشهر الثامن على التوالي، استمرت في الانخفاض من ذروتها التاريخية هذا العام بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا.

بالنسبة لتركيا يختلف الوضع في مجال الغذاء، الذي يُعد أحد أسرع مخططات الاستهلاك نموًا.

على الرغم من أن الحكومة تقول خلاف ذلك، فإن أسعار المواد الغذائية في تركيا في ازدياد مستمر، ينعكس ذلك في هذه المعدلات حتى في بيانات هيئة الإحصاء التركية التي تعتبر موثوقيتها موضع خلاف.

وبينما انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمي، كان تضخم أسعار المواد الغذائية في الأشهر الثمانية الماضية على النحو التالي:

مارس: 70.33٪

أبريل: 89.10٪

مايو: 91.63

يونيو: 93.93 بالمئة

يوليو: 94.65 في المائة

أغسطس: 90.25 في المائة

سبتمبر: 93.05 بالمائة

أكتوبر: 99.05 في المائة