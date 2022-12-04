أنقرة (زمان التركية) – تقرر فرض زيادة بأسعار الأكياس البلاستيكية في تركيا بنسبة 200%، حيث سيباع الكيس الواحد مقابل 75 قرشًا.

يأتي ذلك بينما كان الكيس البلاستيكي يباع بسعر 25 قرشًا منذ عامين.

وصرح عمر دوزجون، رئيس اتحاد تجار التجزئة، أن سعر بيع الأكياس يمكن أن يرتفع ايضا إلى 1 ليرة تركية.

ووفقًا ليافوز أرأوغلو، رئيس مؤسسة تطوير وتعليم أبحاث صناع البلاستيك الأتراك (PAGEV)، فإن الحفاظ على سعر الأكياس البلاستيكية ثابتًا سيكون قرارًا إيجابيًّا للبيئة، حيث ستقل كمية القمامة.

وستقوم وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ بتقييم التقرير المقدم من اللجنة وتحديد رسوم الكيس البلاستيكي التي ستكون سارية لعام 2023. ومن المتوقع الإعلان عن السعر في الأيام المقبلة.

وبحسب بيانات الوزارة، تم منع تكوين 550 ألف طن من النفايات البلاستيكية الناتجة عن الأكياس البلاستيكية وانبعاث 23 ألف طن من الغازات الدفيئة خلال 4 سنوات بتطبيق الأكياس المدفوعة. انخفضت واردات المواد الخام البلاستيكية وتم توفير ما يقرب من 3.8 مليار ليرة تركية.