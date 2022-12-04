أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت قوات الأمن اليونانية مؤخرًا 5 طالبي لجوء أتراك ورحلتهم قسرًا.

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها، عبر 5 من طالبي اللجوء الأتراك الحدود واستسلموا للشرطة اليونانية وطلبوا اللجوء، ولكن تم اعتقالهم وأُعيدوا إلى تركيا.

واعتدت الشرطة اليونانية أيضًا على أموال وممتلكات اللاجئين الأتراك.

وعلم أن 4 رجال امتثلو أمام محكمة الصلح الجنائية، وتمت إدانتهم وإيداعهم السجن، بينما تم الإفراج عن امرأة بعد فرض رقابة قضائية عليها.

كما أثارت صور قوات الأمن اليونانية وهي تعذب وتسيء معاملة طالبي اللجوء الأتراك الذين طلبوا المساعدة انتظارهم في جزيرة بدون طعام وماء، رد فعل كبير.

وكان المهاجرين الأتراك العالقون على الحدود اليونانية، ناشدوا السلطات اليونانية بمساعدتهم وقالوا إنهم ينتظرون في البرد والجوع منذ يومين كاملين.

وفي الرسالة التي بعثوها، قال المهاجرون إن الجو شديد البرود، وإنهم ينتظرون المساعدة وطلبوا اللجوء.

وقال خليل شاهين: “لم نأكل منذ يومين، ونفد الماء الآن ، الجو بارد جدًّا في الليل، يوجد بيننا مرضى، ننتظر المساعدة”.