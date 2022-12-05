أنقرة (زمان التركية) – تبين أن بابًا آخر لمسجد آيا صوفيا قد دمر، وذلك عقب سلسلة من التخريبات طالت المسجد.

تعرض آيا صوفيا، الذي يزوره ما يقرب من مليون شخص شهريًّا، لأضرار منذ اليوم الذي تحول إلى مسجد وافتتح للعبادة في عام 2020 بعد أن كان متحفا.

وحدث تلف على الوجهين للباب تحت فسيفساء القرابين.

ولفت عالم اللاهوت والفيلسوف الدكتور شاهين فيليز، الانتباه إلى الدمار الذي حدث بعد أن لم تعد آيا صوفيا متحفا.

وقال: “تظهر عمليات التدمير هذه أن القرار كان خاطئًا. الحادثة الأخيرة تعني أيضًا شيئًا يعزز القرار الخاطئ”.

وقال مؤرخ الفن ياسين سايجيلي: “هناك تدفق مكثف وغير منضبط للزوار. تكشف مثل هذه الزيارات المكثفة عن مثل هذه التدمير. يجب النظر في كيفية منع هذا بالتفصيل ويجب طرح تدابير دائمة بشأن هذا الموضوع”.

من ناحية أخرى، أصدرت المديرية العامة للمؤسسات بيانًا في نبأ تدمير باب آخر للمسجد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر في البيان أنه تم إبداء العناية والحساسية اللازمتين للمبنى، مشيرين إلى أنهم يتوقعوا من الزوار أن يظهروا نفس العناية والحساسية.