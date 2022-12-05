أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وجه دعوات إلى الأعضاء المؤسسين في حزب المستقبل من أجل الانضمام لحزب العدالة والتنمية.

وذكر داود أوغلو أن الدعوة التي جاءت إلى مؤسسي حزبه، تتضمن عرضا وهو: “نحن على استعداد لمنحك المنصب الذي تريده، والمكتب الذي تريده، وترتيب المنصب البرلماني الذي تريده، ولكن أترك حزب المستقبل”.

وخاطب داود أوغلو، حزب العدالة والتنمية، قائلا: “ليعرفوا أن الكادر الذي أسس حزب المستقبل هو الكادر الذي خاض كفاحًا شجاعًا وصادقًا ضد عجلة الفساد هذه”.

وردًّا على سؤال إن كان هو نفسه تلقى دعوة من أجل إعادة الانضمام للعدالة والتنمية، قال داود أوغلو “لا”.

يذكر أن الرئيس أردوغان كان قد دعا حزب الخير، بقيادة ميرال أكشنار للانسحاب من تحالف المعارضة والانضمام إلى تحالف الشعب الحاكم