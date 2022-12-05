أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نبطي، إن تركيا بدأت مرحلة انخفاض التضخم.

وفي تقييمه لبيانات التضخم التي أعلنت عنها هيئة الإحصاء التركية، قال الوزير نبطي: “سنبدأ في الشعور بتراجع التضخم بشكل أكثر حدة، كما هو الحال في مؤشر أسعار المنتجين المحليين هذا الشهر، بسبب التأثير الأساسي الذي سيبدأ سريانه اعتبارًا من الشهر المقبل”.

وأضاف نبطي: “في نوفمبر، تباطأ التضخم إلى 84.39 في المائة، وانخفض مؤشر أسعار المنتجين المحليين (D-PPI) من 157.69 في المائة إلى 136.02 في المائة على أساس سنوي”.

وأكد الوزير أنهم مثل ما ذكروا سابقًا، فقد دخلت تركيا في اتجاه هبوطي في التضخم، تاركة الذروة ورائها، ما لم يكن هناك تطور عالمي غير متوقع.

وكان التضخم النقدي تجاوز في أكتوبر الماضي 85، مما جعل الوزير متفائلا بعد تسجيل أول انخفاض في معدل التضخم منذ عدة أشهر.

وتابع نبطي: “كان المسار الهادئ نسبيًّا لأسعار السلع الدولية وبعض التحسينات في الظروف العالمية مؤثرًا في هذا التطور، فضلاً عن الموقف المستقر لليرة التركية الذي قدمته الوديعة المحمية بالعملة والعديد من الإجراءات الأخرى التي وضعناها موضع التنفيذ”.

وأشار وزير المالية إلى أنهم سيواصلون حماية القوة الشرائية للمواطنين الأتراك، في الوقت الذي يواصلون فيه بحزم مكافحة التضخم بالسياسات التي ينفذوها في إطار رؤيتهم لقرن تركيا بقيادة الرئيس المحترم.