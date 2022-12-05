أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الشباب والرياضة التركي، محمد محرم قصاب أوغلو، إن البنية التحتية والمرافق القوية تظهر قوة الدولة وإيمانها بشعبها.

تصريحات قصاب أوغلو جاءت خلال مشاركته في حفل افتتاح صالة رياضية في ولاية عثمانية التركية.

وأوضح قصاب أوغلو أن تركيا هي البلد الذي ينفذ أقوى سياسات الشباب في العالم، وبفضل استثماراته وسياساته الرياضية، لديهم اليوم ميداليات وبطولات رياضية في فروع لم يتمكنوا فيها حتى من العثور على رياضيين للمنافسة في الماضي.

وأضاف الوزير التركي: “لقد أزلنا جميع العقبات أمام شبابنا واحدًا تلو الآخر، على الرغم من أولئك الذين وضعوا العقبات أمامهم. من الآن فصاعدًا، سنواصل غدًا أقوى وأكثر إشراقًا مع شبابنا دون أي عقبات”.

وذكر قصاب أوغلو أن حمل تركيا إلى مستقبل أكثر إشراقًا هو مهمة مشرفة ومباركة، وقال: “أولئك الذين يحاولون تحدي هذه الدولة وهذه الأمة، يحاولون نصب الفخاخ، هزموا دائمًا ببصيرة هذه الأمة العزيزة. سنقوم بذلك. لن تحرج أنفسنا أبدا بالقوة التي نملكها”.