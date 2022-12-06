أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي، تفوق زعيم المعارضة في تركيا رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدارأوغلو، على الرئيس رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة “آوراسيا” للأبحاث، بمشاركة 1612 شخصًا، حول المرشح الأوفر حظا في انتخابات عام 2023.

وسألت آوراسيا المشاركين في الاستطلاع “إذا رشح التحالف السداسي كمال كيليتشدار أوغلو المرشح، وترشح عن الرئيس رجب طيب أردوغان عن تحالف الشعب في الانتخابات الرئاسية، فأي مرشح ستصوت له؟”

بلغت نسبة من اختار “كيليتشدارأوغلو ” 48.2 بالمائة. وبلغت نسبة الذين اختاروا “أردوغان” 37.5٪.

كما تم طرح السؤال “من برأيك سيفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟”

وبلغت نسبة من قالوا “مرشح المعارضة” 47 في المئة، فيما رأي 36.1 بالمائة أن “مرشح تحالف الشعب سيفوز”، وبلغت نسبة من يقولون “هذا يعتمد على المرشح” 16.9 بالمئة.

وبحسب الاستطلاع فإن نسب التصويت للأحزاب كالتالي:

حزب الشعب الجمهوري: 27.1 في المائة

حزب العدالة والتنمية: 25.1 في المائة

حزب الجيد: 11.4٪

الشعوب الديمقراطي: 10.1 بالمائة

الحركة القومية: 5.0 بالمائة

حزب الديمقراطية والتقدم: 2.9 بالمئة

حزب النصر: 1.7٪

حزب الرفاه: 1.3٪