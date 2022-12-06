أنقرة (زمان التركية) – كشفت معطيات وزارة العدل التركية، أن هناك 50 ألف نزيل أكثر من الطاقة الاستيعابية في السجون التركية.

وبحسب بيانات وزارة العدل، فإن الطاقة الاستيعابية لـ 396 سجناً هي 286 ألفاً و 797 سجناً، ولكن اعتباراً من الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2022، كان هناك 336 ألفاً و315 شخصاً في السجون، أي أن هناك 49 ألفاً و518 معتقلاً ومحكوماً على الطاقة الزائدة.

الطاقة الاستيعابية للسجون، والتي كانت 314 ألفًا و501 في 1 أبريل 2022، زادت بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 336 ألفًا و315 في 1 ديسمبر 2022، جنبًا إلى جنب مع السجون التي تم افتتاحها حديثًا.

كان تعداد الموقوفين والمحكوم عليهم فوق الطاقة الاستيعابية 27 ألفًا و 704 في أبريل وارتفع إلى 49 ألفًا و518 في ديسمبر.

وطلب نائب حزب الشعب الجمهوري مراد أمير، من وزير العدل بكير بوزداغ الإجابة على السؤال البرلماني، “أين الـ 49 ألفاً 518 معتقلاً ومداناً، ممن لديهم طاقة استيعابية زائدة في السجون؟”.