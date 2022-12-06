أنقرة (زمان التركية)– اندلعت مشادة كلامية بين نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري، أوزور أوال، ونائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم، بولنت توران، مما دفع نائب رئيس البرلمان، حيدر أكار، لإيقاف الجلسة لنحو 10 دقائق.

جاء ذلك خلال جلسة مناقشة موازنة عام 2023 في البرلمان.

ونشبت مناوشات باليد بين نواب حزبي العدالة والتنمية وحزب الخير أسفرت عن سقوط نواب برلمانيين أرضًا.

وخلال المناوشات أقدم نائب حزب العدالة والتنمية، ظفر إيشيك، على لكم نائب حزب الخير عن مدينة طرابزون، حسين أورس.

أصيب أورس بجرح في رأسه بسبب الخاتم الذي كان يرتديه إيشك، ليتم نقله فورا إلى مستشفى جوفان على متن سيارة إسعاف، حيث تلقى العلاج داخل غرفة العناية المركزة.

من جانبها أدلت نائبة حزب الخير، أيلين جسور، بتصريحات من أمام المستشفى أعلنت خلالها تدهور حالة قلب أوروس عقب الاعتداء عليه.

أضافت قائلة: “أثناء قدومنا اتصلنا بالمسؤولين في المشفى وطالبناهم بتحضير أساتذة الطوارئ والقلب، حيث تمكن الأطباء من تنظيم ضربات قلب أوروس. ولا يزال هناك خطر على حياته”.

جدير بالذكر أن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، نعمان كورتولموش، كان قد صعد على منصة البرلمان بالأمس أثناء جلسات مناقشة مقترح قانون موازنة الإدارة المركزية لعام 2023، حيث هاجم كورتولموش كلمة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، مما أسفر عن تصاعد توترات بين الطرفين.