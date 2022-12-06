أنقرة (زمان التركية) – رد وزير الدفاع اليوناني، نيكولاوس باناجيوتوبولوس، بالرفض على دعوة نظيره التركي خلوصي أكار، الذي دعاه لزيارة تركيا مع زوجته.

ذكر باناجيوتوبولوس أن هذه الدعوات لطيفة، ولكنه ليس الشخص الذي يقبل مثل هذه الدعوة أو حتى لقاءات جديدة تجمع الوفود العسكرية.

وأضاف الوزير اليوناني: “بينما تحلق الطائرات التركية في سماء المنطقة، تستمر التهديدات ولغة الخطاب المهين ضد بلدنا كل يوم تقريبًا، بجانب تهديدات الرئيس أردوغان : (قد نأتي فجأة في ليلة واحدة)، فإن مثل هذه الزيارات العسكرية أو الاجتماعية لا معنى لها. لا يمكن أن تتم هذه الزيارات العسكرية أو الاجتماعية إلا بعد انتهاء الإهانات والتهديدات ضد بلدنا”.

واشتكى باناجيوتوبولوس من استمرار الخطاب العدائي والتحريضي والمهين الذي تعبر عنه تركيا.

وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس، لا يعتقد أن نزاعًا ساخنًا قد ينشب بين تركيا واليونان، لكنه يؤكد على ضرورة أن تكون القوات المسلحة اليونانية جاهزة.

وقال: “الوقت سيحدد ما إذا كان التوتر في الخطابات سينعكس على الميدان”.

كما أشار باناجيوتوبولوس إلى أن اليونان تشعر بمزيد من الأمان بفضل اتفاقيات التعاون الدفاعي التي وقعتها مع كل من فرنسا والولايات المتحدة، والتحالفات الكبيرة والصغيرة التي أقامتها في كلا البلدين وخارج الناتو.