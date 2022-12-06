أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أن الطاقة الاستيعابية للطاقة المتجددة ستزداد بنحو 2400 جيجاوات على الصعيد العالمي خلال السنوات الخمسة القادمة، مفيدا أن هذا النمو يعادل النمو المحرز خلال السنوات العشرين الأخيرة والطاقة الاستيعابية الكهربائية للصين حاليا.

جاء ذلك خلال تصريحات حول تقرير الوكالة الصادر اليوم بعنوان “الطاقة المتجدد 2022: إحصاءات وتوقعات عام 2027” وتطور الطاقة المتجددة بتركيا.

وأرجع بيرول هذا النمو الاستثنائي في الطاقة المتجددة إلى سببين، قائلا: “الأول أن العديد من الدول لا ترى الطاقة المتجددة كطاقة صديقة للبيئة فقط بل أنها خيار مهم جدا لتأمين إمدادات الطاقة. والسبب الآخر هو انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة مقارنة بأسعار الوقود الحفري. لهذا نرى أن الطاقة المتجددة دخلت مرحلة نمو استثنائي”.

وأضاف بيرول أن المؤشرات إيجابية أيضا فيما يخص تمويل استثمارات الطاقة المتجددة، مفيدًا أن العديد من الحكومات تدعم الطاقة المتجددة بشكل لم يسبق له مثيل.

وصرح بيرول أن تركيا أيضا شهدت نموًا في مجال الطاقة المتجددة، قائلا: “نرى أن الطاقة المتجددة في تركيا ستنمو بنحو 64 في المئة خلال السنوات الخمسة القادمة. وبهذا النمو ستصبح تركيا رابع أكبر سوق أوروبية في مجال الطاقة المتجددة وضمن العشر الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة عالميا. ستشكل الرياح والشمس مصدر 75 في المئة من هذا النمو، كما أن تركيا تشهد نموا كبيرا في الطاقة الحرارية الجوفية. تركيا وإندونيسيا تتصدران هذا المجال”

ومن المنتظر أن تحتل تركيا بحلول عام 2027 المرتبة العاشرة عالميا ضمن أكثر الدول امتلاكا للطاقة المتجددة، بجانب كل من الصين وأمريكا والهند وألمانيا والبرازيل وإسبانيا واليابان وأستراليا والمملكة المتحدة.

هذا وسيجعل النمو القوي في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، الطاقة الكهرومائية ثالث أضخم مصدر للطاقة المتجددة عالميًا.